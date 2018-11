Weinstadt/Winnenden Schüler zu Gast im Tigerenten-Club

Weinstadt. Die Polizeibeamten Franziska Koch und Alexander Kuhn sind am Sonntag, 25. November, mit Schülern aus Winnenden und Weinstadt zu Gast im „Tigerenten Club“ des SWR. Wie ihr spannender Berufsalltag aussieht und was auch Kinder in Gefahrensituationen tun können, berichten die beiden Polizeibeamten um 7.05 Uhr im Ersten.