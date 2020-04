Weinstadt Zwei Brände rufen Feuerwehr auf den Plan

Weinstadt.

Zwei Brände haben am Mittwochnachmittag den Einsatz der Feuerwehr Weinstadt gefordert. Gegen 14.40 Uhr alarmierte der Besitzer eines Gartens zwischen Schnait und Baach die Feuerwehr. Er hatte in seinem Garten Unkraut abgebrannt. Das Feuer griff dann auf eine nahe gelegene Wiese über. Aus Sorge, dass sich das Feuer noch weiter ausbreiten und wohl möglich Bäume entzünden könnte, rief er die Feuerwehr, berichtet Tim Maier, Pressesprecher der Feuerwehr Weinstadt. Der Mann habe absolut richtig gehandelt, so Maier. Die Feuerwehr Weinstadt rückte mit drei Fahrzeugen an und war mit 16 Kameraden im Einsatz. Sie löschten den Brand mit einem Fahrzeug. Der Einsatz dauerte eine dreiviertel Stunde.