Weissach im Tal Scheune brennt lichterloh

Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine Scheune in der Allmersbacher Straße in Cottenweiler in Flammen aufgegangen. Das auf der Rückseite eines Wohnhauses freistehende Gebäude, in dem laut ersten Polizeiangaben mit Treibstoff gefüllte landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren und Holz gelagert wurde, brannte trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr völlig nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand ist inzwischen gelöscht, vereinzelt gibt es noch Glutnester. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen folgen.