Welzheim Großes Feuerwehr-Oldtimertreffen

An diesem Wochenende ( 17.+18.08. ) treffen sich in Welzheim rund 100 alte Feuerwehrfahzeuge, die durch Vereine oder Privatleute meist wieder mühevoll instandgesetzt wurden. Das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1928, eine Magirus Kraftfahrspritze der Feuerwehr Ottobeuren. Die Feuerwehr Welzheim bewirtet auf dem Kirchplatz, wo das Fest am Sonntag um 16 Uhr endet. Die Oldtimer können morgen ab 11 Uhr in der Innenstadt besichtigt werden. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.