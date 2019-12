Welzheim/Schorndorf Einbrüche in Welzheim und Schorndorf

Welzheim/Schorndorf.

Am Mittwochabend (18.12.) waren Einbrecher in Welzheim und Schorndorf unterwegs. In allen drei Fällen wurden Einfamilienhäuser aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr in ein Haus in der Konnenbergstraße in Schorndorf eingebrochen worden. Der Täter erbeutete hier Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.