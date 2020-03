Welzheim Totes Baby gefunden: Mutter identifiziert

In der Pressemitteilung der Polizei heißt es: „Die Mutter eines toten Säuglings ist nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen identifiziert. Ihr neugeborenes Kind wurde am letzten Donnerstagabend (5.3.) auf einer Wiese in Welzheim von einem Spaziergänger tot aufgefunden. Die Kindsmutter wurde am Montagnachmittag kriminalpolizeilich vernommen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung zur Todesursache, insbesondere dazu, ob das Kind zum Zeitpunkt der Geburt lebte oder lebensfähig war, dauern an. Die junge Frau wurde nach den Ermittlungen am Montagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.“