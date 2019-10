„Wie in einer Heringsbüchse“ Go-Ahead: Überfüllte Züge auf der Remsbahn

Burkhard Nagel fährt jeden Tag von Urbach nach Stuttgart zur Arbeit. Morgens steigt er zwischen 7 und 8 Uhr in den Zug und abends fährt er die gleiche Strecke zwischen 17 und 19 Uhr wieder zurück. Er ruft nun nach Hilfe, die Bahnen auf der Remsbahn seien schlichtweg zu voll. Teilweise stehe man Haut an Haut – unangenehm!.

„Was ich heute Morgen, 16. September 2019, um 8.09 am Urbacher Bahnhof erlebte, toppt das bisher Erlebte. Ein einziger Waggon sollte alle Wartenden mitnehmen. Ein einziger Waggon! Wenn es bisher mal zwei waren, war es schon sehr eng. Das Zugunternehmen musste nur deshalb niemand am Bahnsteig stehen lassen, weil sich alle – wie in einer Heringsbüchse – zusammenstellten. Ich bin sehr enttäuscht und verärgert, dass wir den ÖPNV nicht ‘auf die Schiene’ (auf die Beine) kriegen. Wie soll die Verkehrswende klappen. Gibt es wenigstens Vertragsstrafen? Es scheint immer schlechter zu werden anstatt immer besser.“

"Jemand, der Platzangst hat, kann darin nicht fahren"

Burkhard Nagel führt seit einiger Zeit Erlebnisprotokoll über die mitunter unerträglichen Zustände in der Remsbahn. So zum Beispiel auch über den 27. September: Burkhard Nagel war auf dem Weg zur Arbeit. Schon in Urbach war die Bahn sehr voll. In Schorndorf bat dann der Schaffner oder Lokführer die Fahrgäste über Lautsprecher: „Wer es nicht eilig hat, möge auf die S-Bahn umsteigen“, erinnert sich Burkhard Nagel. Er stieg in Schorndorf um und rannte mit mehreren anderen zur S-Bahn. „Ein Witz eigentlich“, sagt er im Nachhinein, „ich muss doch rasch nach Stuttgart kommen.“