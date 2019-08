Wildes VfB-Remis in Heidenheim „Heute wäre jedes Ergebnis möglich gewesen“

„Wir haben den Gegner eingeladen“

Vor allem die späten Gegentreffer durch Robert Leipertz (78.) und Niklas Dorsch (84.) ärgerten den 43-Jährigen: „Die dürfen so nicht fallen.“ Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte vor der Partie ein „emotionales Spektakel“ gefordert und sah sich nach der Partie bestätigt: „Heute wäre jedes Ergebnis möglich gewesen.“

Der VfB war durch die Tore von Hamadi Al Ghaddioui (52.) und Holger Badstuber (57.) mit 2:0 in Führung gegangen. Sowohl in den ersten 25 Minuten der Partie als auch in der Phase zwischen der 45. und der 60 Minute sei seine Mannschaft „zu passiv“ gewesen, analysierte Frank Schmidt im Nachgang: „Wir hatten Probleme, das variable Spiel der Stuttgarter zu verteidigen.“ Doch danach gaben Didavi und Co. die Kontrolle über die Partie ab. „Wir haben den Gegner eingeladen“, schimpfte Tim Walter.

Klimowicz verpasst Stuttgarter Happy End

Dass die Stuttgarter lediglich mit einem Zähler im Gepäck die rund 70 Kilometer lange Rückreise antreten mussten, sorgte auch für Unmut unter den Spielern. Torhüter Gregor Kobel ließ seinem Ärger nach dem Spiel freien Lauf: „Wir sind selbst schuld, dass Heidenheim noch zum Ausgleich gekommen ist.“ Stürmer Hamadi Al Ghaddioui schlug in eine andere Kerbe und fand lobende Worte für den Gegner von der Ostalb: „Heidenheim hat sich hinten reingestellt und nur auf unsere Fehler gelauert. Dabei waren sie äußerst effektiv.“