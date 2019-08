Wilhelma Stuttgart Freude über Bonobo-Nachwuchs

Stuttgart.

Und plötzlich war da ein zierliches Neugeborenes. Beim morgendlichen Rundgang bei den Bonobos fiel den Tierpflegern der Wilhelma Stuttgart in der vergangenen Woche auf, dass Huenda, eines der Bonoboweibchen gebückt lief. „So als ob sie etwas Schweres tragen würde“, erzält Revierleiterin Bea Jarczewski. Beim zweiten Blick bemerkte sie, dass die Bonobodame ein Baby bekommen hatte. „Unsere Bonobos bringen ihre Jungtiere so problemlos in der Gruppe auf die Welt, dass sie keine menschliche Hilfe brauchen“, so Jarczewski.