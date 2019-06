„Windkraft im Licht“ am Goldboden Knappe Mehrheit für Umstrittene Windrad-Erleuchtung

Was genau soll passieren?

Mit LED-Leuchten rund um die Windräder will die Künstlerin Gisela Meyer-Hahn aus Pinneberg (Schleswig-Holstein) sie anstrahlen. Jeden Abend ab der Dämmerung, also zwischen 21 und 21.30 Uhr soll das Lichtspiel starten, digital programmiert, läuft es dann ab, die Farben wechseln und fließen in langsamen Intervallen. Gisela Meyer-Hahn will damit „eine Verbindung von Technik, Natur und unserer Wahrnehmung herstellen“.

Wie sind die Licht-Spiele zu sehen?

Über die Winterbacher Gartenschau-Highlightwoche hinaus soll die Erleuchtung der Windräder bis 25. August laufen. Acht Wochen lang also. Das war einer der Diskussionspunkte im Gemeinderat. Denn einige der Räte, die das Projekt ablehnten, hätten ihre Zustimmung gegeben, wenn es zeitlich gekürzt worden wäre. Manche dachten dabei an den Zeitraum der Highlight-Woche. Klaus Junge (CDU) und Sabine Dilger (Grüne) wollten dem Projekt „maximal zwei Wochen“ geben.

Bürgermeister Sven Müller ging darauf ein, indem er als Kompromiss zusätzlich einen Zeitraum von vier Wochen zur Abstimmung stellte. Dazu kam es jedoch nicht, weil es zuvor bereits die Mehrheit für die acht Wochen gab.

Tatsächlich hat die Künstlerin an anderer Stelle, zuletzt an Ostern in Raa-Besenbek in Schleswig-Holstein, Windräder schon kürzer, in dem Fall für vier Abende, beleuchtet.

ENBW-Pressesprecherin Dagmar Jordan erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Wir wollten der Bevölkerung ausreichend Zeit geben, dass jeder die Möglichkeit hat, das Lichtspiel zu beobachten.“ Das Ganze sei als Beitrag zur Gartenschau gedacht, nicht nur zur Winterbacher Highlightwoche.

Zu welchen Uhrzeiten sind die Windräder erleuchtet?

Widersprüchliche Angaben gab es zunächst zur abendlichen Dauer der Lichtspiele. In der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat war von einem Ende um 23 Uhr die Rede. Das hätte der beauftragte Gutachter in Sachen Artenschutz so vorgegeben, so die Begründung in der Vorlage: Er sehe keine Beeinträchtigung der Fledermäuse oder anderer geschützten Arten, sofern die Beleuchtung nachts nicht länger als 23 Uhr betrieben werde. In der Sitzung nannte Bauamtsleiter Rainer Blessing dann folgende Zeiträume, die das Landratsamt genehmigen wolle:

Im Juli: Montag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr, Freitag bis Sonntag bis 24 Uhr.

Im August: Montag bis Donnerstag bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag bis 24 Uhr.

Blessing erklärt auf Nachfrage dazu: Die Vorlage sei „mit heißer Nadel gestrickt, erst nach Anfertigung der Vorlage, habe man die genauen Infos bekommen. Die ENBW bestätigt die Zeiten. Das seien eben die Zeiträume, in denen es dunkel sei und die Leute wach, um das Lichtspiel zu beobachten, so Pressesprecherin Dagmar Jordan.

Was sagen die Bürger dazu?

„Es gibt immer noch Leute, die sich schwertun mit den Windrädern oben im Schurwald“, sagte Helmut Nachtrieb (BWV) im Gemeinderat. „Ich würde da jetzt nicht noch mal einen Hype draufsetzen und das noch mal rausheben.“ Das sei für die allgemeine Stimmung nicht gut.

Norbert Raisch und Klaus Junge (CDU) erzählten, sie seien von Bürgern, angesprochen und angerufen worden, die sich Sorgen machen würden und gegen die Aktion seien. Ein Engelberger habe ihm mitgeteilt, dass er sich schon jetzt von den Windrädern belästigt fühle, so Junge.

Bürgermeister Sven Müller hat, wie eingangs bereits erwähnt, eine ganz andere Wahrnehmung der Stimmung. Ihm seien positive Rückmeldung zu den Windrädern zugetragen worden, berichtete er. Die Bürger, von denen er höre, seien stolz auf die Windräder, fänden sie schön und stellten fest, dass sich die Befürchtungen nicht bestätigt hätten.

Was bedeuten die Lichteffekte für die Anwohner?

Die Kritiker der Aktion im Gemeinderat dachten an die Anwohner in Engelberg, die, so drückte sich Heidemarie Vogel-Krüger (Grüne) aus, „bis 24 Uhr das anschauen müssen“. Ihre Tochter, die im Ortsteil wohne, müsse vom Balkon aus ohnehin schon immer die roten Leuchten auf den Maschinenhäusern sehen, die der Flugsicherung dienen. Vogel-Krüger fürchtet nun, dass ein angestrahltes Windrad, das sich dreht, sehr störende Lichteffekte für die Anwohner zur Folge hätte. CDU-Rat Klaus Junge dachte dabei konkret an Familien mit Kleinkindern, die früh im Bett sein müssten. „Und wenn das im Schlafzimmer durchkreist... Ich selber kann mir noch ein Weizenbier raufholen und das Lichtspiel betrachten, aber die Kinder müssen am nächsten Tag aufstehen und in die Schule.“

Nachdem Bürgermeister Sven Müller erst behauptete, die Flügel dürften sich in den Nachtstunden zum Schutz der Fledermäuse gar nicht drehen, korrigierte ihn BWV-Gemeinderat Rainer Bäßler: „Wir müssen davon ausgehen, dass die laufen, wenn sie angestrahlt werden.“ Denn die Abschaltung hängt, wie Bäßler richtig anmerkte, von Temperatur und Windgeschwindigkeit ab und greift nur bei Bedingungen, bei denen man davon ausgeht, dass auch Fledermäuse fliegen.

Das bestätigt die ENBW auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings betont Sprecherin Dagmar Jordan: „Es gibt keine Reflexionen. Die Flügelflächen sind nicht reflektierend.“ Auch Sonnenlicht werde davon nicht reflektiert. Ein „Discoeffekt“ sei damit ausgeschlossen. Die Künstlerin Gisela Meyer-Hahn betont, es entstehe „keine brüllende Lichtshow, sondern eine einfühlsame Bespielung“ der Windräder. Das Landratsamt sieht offenbar auch keine Probleme in dieser Hinsicht, wie bereits angedeutet wurde.

Bürgermeister Sven Müller sagte im Gemeinderat, er sehe „keine großen Belastungen für die Bürger“, der Zeitraum sei seiner Ansicht nach vertretbar.

Werbung oder Kunst?

Gefragt wurde der Gemeinderat um sein Einvernehmen zu der Aktion deswegen, weil die Baurechtsbehörde im Landratsamt in der Illumination der Windräder eine Werbeanlage sieht. Dafür ist eine Genehmigung nötig. ENBW und Gemeindeverwaltung in Winterbach betrachten die „Windkraft im Licht“ dagegen als Kunstaktion.

Auch hier war der Gemeinderat gespalten. Norbert Raisch (CDU) bekannte zwar, die Lichtspiele sähen schön aus. Er sehe das Ganze aber als Werbung für die ENBW: und: „Ich sehe nicht ein, dass ich die Firma unterstütze.“

Welche Argumente gab es für die Aktion?

Zu Wort meldeten sich im Gemeinderat vor allem die Kritiker, obwohl die meisten Räte dafür stimmten. Elke Heiland (BWV) meinte, sie habe sich das angeschaut: „Das sind ganz sanfte Lichter.“ Es sei eben Remstal-Gartenschau, „dass man da manche Sachen hinnehmen muss, ist für mich klar.

Auch Birgit Bürk (CDU) war für die Illuminierung: „Man muss auch mal was wagen.“ Klar, es könne sein, dass die Einwohner von Engelberg „mal zwei Stunden belastet sind“. Aber beim Brunnenfest würden die Anwohner auch nicht gefragt. Das Ereignis sei einmalig, „dann muss man halt mal damit leben“. Sie habe sich Videos von Lichtspielen an Windparks angeschaut: „Das sah wirklich bombastisch aus.“

Sind Fledermäuse oder andere Tiere beeinträchtigt?

Nein, sagt laut Beratungsvorlage für den Winterbacher Gemeinderat ein Gutachter, den die ENBW nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde im Landratsamt beauftragt hat. Nicht, wenn die Lichtspiele sich auf bestimmte Zeiten begrenzen (siehe „Zu welchen Uhrzeiten“).

In Bezug auf Fledermäuse sieht das die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz (AGF) Baden-Württemberg ganz anders. Landesvorsitzende Ingrid Kaipf berichtet gegenüber unserer Zeitung, ihr Verband habe in einer Stellungnahme ans Landratsamt, die Beleuchtung der Windräder abgelehnt. „Es werden Lichtinseln in den Wald gesetzt, die vorher nicht da sind“, sagt sie. „Ich denke, dass wir dadurch die Jagdgebiete der Fledermäuse stören.“ Gerade die ersten Nachtstunden seien für die Tiere entscheidend, deswegen bringe die Beschränkung bis 24 Uhr nichts. „Ein Wochenende oder eine Woche wäre nicht so schlimm – aber so lange Zeit“, sagt Ingrid Kaipf. Für die Beurteilung sieht sie außerdem den Ort entscheidend: „Ich finde Beleuchtung im Wald prinzipiell schlecht für Fledermäuse.“ Wenn die Windräder auf einem Acker stünden, hätte sie wahrscheinlich keine Probleme, meint sie.