Windpark am Goldboden Alle Windräder bis Weihnachten in Betrieb?

Alle Windräder sollten noch in diesem Jahr laufen

Für die EnBW ist entscheidend, dass alle drei Windräder noch in diesem Jahr mindestens eine Kilowattstunde Strom produzieren. Nur dann gibt es eine Einspeisevergütung nach dem alten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

„Wenn der Wind drei Meter ranschmeißt, dann kriegen wir sie in Betrieb“, sagt EnBW-Projektleiter Tobias Borde. Das heißt: Bei einer für eine gewisse Zeit konstanten Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe von um die drei Metern pro Sekunde, drehen sich die Windräder. Es könne allerdings sein, dass man die Räder nur kurz drehen lasse, um sie dann wieder in Standby zu versetzen, sagt Borde. Das komme darauf an, wie schnell man die Steuerungstechnik komplett eingestellt habe, so dass die Anlagen auch autonom funktionieren und aus der Ferne überwacht werden können. Wann die Windräder in den Regelbetrieb gehen, könne man noch nicht genau sagen, so der Projektleiter.