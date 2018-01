Windpark am Goldboden Die Windräder dürfen sich weiter drehen

Winterbach.

Die drei Windkraftanlagen des zumindest teilweise bereits in Betrieb genommenen Windparks Goldboden in der Gemeinde Winterbach dürfen sich weiter drehen. Ein Eilantrag gegen die für den Windpark erteilte Genehmigung hatte auch in der zweiten Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim keinen Erfolg. Dies teilte die zuständige Pressestelle am Freitag mit.