Windpark am Goldboden Feierlaune unter den Windrädern

Es sei „immer wieder ein Highlight“, wenn ein solches Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht worden sei, sagte der Leiter Portfolioentwicklung der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), Dirk Güsewell, der es in diesem Zusammenhang bedauerte, dass der Windpark auf dem Goldboden auf absehbare Zeit der einzige im Umfeld der Landeshauptstadt sein werde, den er von seinem Schreibtisch aus steuern könne. Gleichwohl stünden die drei Windräder oberhalb von Winterbach exemplarisch für die Anstrengungen des Unternehmens, im Bereich Windenergie weiter und stetig zu wachsen und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Der Windpark, so Güsewell, sei „ein „echtes Energiewendeprodukt“, das hervorragend zu einer Gemeinde, die sich schon seit langem dem Thema Energiewende verschrieben habe, passe. Gar von einem „Leuchtturmprojekt“ sprach der EnBW-Vertreter, der den Bürgern von Winterbach und Schorndorf für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauzeit dankte und der Anlage für die nächsten 25 Jahre „einen reibungslosen Betrieb und immer guten Wind“ wünschte.

„Liebe Energiewenderinnen und Energiewender“

Mit diesem Wunsch schloss auch der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Dr. Andre Baumann, der die zahlreichen Besucher mit „liebe Energiewenderinnen und Energiewender“ begrüßt und den Anlass als so bedeutend eingestuft hatte, „dass heute hier eigentlich der Minister oder sogar der Ministerpräsident stehen müssten“. Was aber nicht ging, weil beide in den USA weilten, um dort ein internationales Klimabündnis zu schmieden. Die Winterbacher Anlage zeige, dass Windkraft hierzulande „nicht nur gesellschaftspolitisch und ökologisch notwendig, sondern auch möglich“ sei, sagte Baumann und bedauerte es gleichzeitig, dass der Winkraftausbau, nachdem Baden-Württemberg lange die rote Laterne im Ländervergleich getragen und dann stark aufgeholt habe, jetzt wegen des Fehlens einer Regionalisierungskomponente im Ausschreibungsmodell wieder stagniere – trotz der in diesem Jahr in Baden-Württemberg fertiggestellten 27 Anlagen, von denen jede einzelne ein Schritt in die richtige Richtung sowohl in Sachen Versorgungssicherheit als auch in Richtung Umwelt- und Klimaschutz sei. Und eine Anlage wie die auf dem Goldboden, die im Idealfall in der Lage sei, immerhin fast 8000 Haushalte mit Strom zu versorgen, sei schließlich nicht nichts, sagte Bauman und dankte ausdrücklich auch denen, die sich in einer „energiereichen“ Diskussion kritisch geäußert hätten. Was nichts daran ändere, dass jeder Beitrag, „und sei er noch so klein“, wichtig sei, auf dem langen Marathon der Energiewende. Und insofern, so der Staatssekretär, seien auch die Windräder auf dem Goldboden „ein Zukunftsprojekt“.

Müller: Zumindest in Winterbach hat sich der Gegenwind gelegt

Aus Sicht von Bürgermeister Sven Müller ist der Windpark neben der Remsrenaturierung, über die sich Staatssekretär Baumann erst kürzlich vor Ort informiert hat, eine weitere zukunftsweisende Maßnahme, die dazu beitrage, den grünen Winterbacher Fußabdruck zu vergrößern. Und er sei auch davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit großer Mehrheit zu diesem Windpark-Projekt stehen, meinte der Bürgermeister, der den Eindruck hat, dass sich der Gegenwind, den hauptsächlich noch sein Vorgänger Albrecht Ulrich hatte aushalten müssen, inzwischen wieder gelegt hat – „zumindest was die Winterbacher selber angeht“. Und von der Gemeinde sei das Projekt ja ohnehin von Anfang an positiv und proaktiv begleitet worden.

Außer dem ökologischen und, wie vom Staatssekretär betont, wirtschaftlichen Aspekt kann Sven Müller den drei Windrätern auch noch eine weitere positive Seite abgewinnen. Sie seien ein Wahrzeichen, das schon aus weiter Ferne den Weg nach Winterbach weise, meinte der Bürgermeister, der diesen Marketingaspekt so beschrieb: „Oben die drei Windräder, und an ihrem Fuß liegt das sonnige Winterbach.“ Und so gesehen, könne der Windpark auch zum integrierten Bestandteil der Remstal-Gartenschau im kommenden Jahr werden.

Verstärkt wurde dieser positive Grundtenor noch von Michael Soukup, seines Zeichens Teamleiter Projektentwicklung für die Windenergieregion Süd bei der EnBW, der den Winterbachern attestierte, sie könnten „stolz darauf sein, dass sie dieses Projekt so unterstützt haben“.