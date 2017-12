Windpark am Goldboden Kratzer im Rotorblatt durch Unfall auf Autobahn

Die Rotorblätter haben einen langen Weg quer durch Deutschland von Mecklenburg-Vorpommern her zurückgelegt. Unterwegs kam es offenbar zu einem kleineren Unfall mit einem Lkw. Dadurch sei ein größerer Kratzer am Flügel entstanden, berichtet EnBW-Projektleiter Tobias Borde.

„Es ist nichts Weltbewegendes“, sagt er. Die Stelle sei für den weiteren Transport mit Folie abgeklebt worden. Jetzt sei die Firma Nordex, die die Windräder im Auftrag der EnBW errichtet, dabei, den Schaden zu reparieren. Das Rotorblatt könne dann wie geplant montiert werden und am Windrad seinen Dienst tun.

Wie berichtet wird sich die Montage des letzten Windrades in die kommende Woche verschieben , obwohl bereits alle Teile dafür am Goldboden bereitliegen. Der Grund: In dieser Woche bläst der Wind zu stark. Der Kran muss Turmteile, Maschinenhaus, Nabe und Rotorblätter auf Höhen zwischen 100 und 160 Metern ziehen. Die EnBW plant fest damit, dass die ersten Kilowattstunden Strom vom Goldboden noch vor Weihnachten ins Netz eingespeist werden können.

Das Spektakel der Rotorblatttransporte, damit aber auch die Verkehrsbehinderungen auf der Strecke zwischen Schorndorf und Goldboden sind jetzt jedenfalls überstanden. Tobias Borde lobt das Verständnis und die Geduld von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern: „Die Koordination der Großtransporte für so einen Windpark ist eine große Herausforderung. Gerade bei den sogenannten Selbstfahrern, die nur im Schritttempo vorankommen, lassen sich Verkehrsbehinderungen nicht vermeiden.