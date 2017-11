Windpark am Goldboden Nächster Rotor-Transport erst am Dienstag

Transportfahrzeug muss zurück zum Zwischenlagerplatz

An diesem Donnerstag wird lediglich das Spezialtransportfahrzeug, mit dem die Rotorblätter kutschiert werden, wieder von der Baustelle am Goldboden zum Zwischenlagerplatz fahren, wo derzeit noch zwei Rotorblätter bereitliegen. Das Fahrzeug soll gegen 12 Uhr auf die Straße gehen und zwei bis zweieinhalb Stunden brauchen, bis es am Stadtrand in der Gmünder Straße ankommt. Es wird von Polizei und Begleitfahrzeugen flankiert. Verkehrsbehinderungen sind wieder zu erwarten. Grund für die Pause der Rotor-Transporte ist laut Heiko Balmer die beengte Situation auf der Baustelle und eine Verzögerung bei der Anlieferung der Teile des Krans, der die Windradteile in die Höhe hieven soll. Bevor das schon an die Baustelle gelieferte Rotorblatt nicht montiert ist, ist dort kein Platz für ein weiteres.