Windpark am Goldboden Windräder sollen zum Kunstprojekt werden

Dass sich die ENBW mit ihren Windrädern an der Remstal-Gartenschau beteiligen könnte, das war schon länger im Gespräch. Konkret wurden die Pläne in der Öffentlichkeit bisher jedoch nicht. Jetzt haben die Gemeinde Winterbach und der Energiekonzern, der den Windpark am Goldboden betreibt, eine gemeinsame Pressemitteilung verschickt und informieren über das Vorhaben, die Anlagen „mit einer interaktiven Komposition für Lichtfarben“ in Szene zu setzen. Da die drei Windräder zum Landschaftsbild des Remstals gehören, so heißt es in der Mitteilung, wollen sich auch die ENBW an der Gartenschau beteiligen.

Entworfen hat die „Lichtkomposition“ die Künstlerin Gisela Meyer-Hahn aus Schleswig-Holstein, die auch bereits andere Windparks erleuchtet hat. Dafür sollen am Fuß der bis zur Nabe 164 Meter hohen Windräder leistungsstarke, hochenergieeffiziente LED-Scheinwerfer platziert werden. Dieses „Lichtorchester“ enthalte, „digital gesteuert, die entsprechenden Impulse der Lichtkomposition, die als Lichtfarbe an den Türmen, Gondeln und Rotorblättern der Windräder sichtbar werden“.

Schon am kommenden Montag, 1. Juli, soll die Erleuchtung der Windräder beginnen. Bis zum 25. August sollen sie jeden Abend von 21 bis 23 Uhr angestrahlt sein.