Winnenden 24-Jähriger niedergeschlagen

Winnenden.

Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz von zwei Männern niedergeschlagen worden. Der 24-Jährige lief von der Waiblinger Straße in die Palmer Straße, als von den beiden Männern auf türkisch angesprochen und beleidigt wurde. Der 24-Jährige schrie die Männer an, daraufhin wurde einer der Unbekannten handgreiflich. Nachdem dessen Komplize sich nun auch einmischte, wurde der 24-Jährige niedergeschlagen.