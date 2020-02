Winnenden/Backnang Grabsteinwerbung empört Schwerkranke

Barbara Wolf geht es nicht gut. Die 63-Jährige leidet an Lungenhochdruck und ist 24 Stunden am Tag auf eine Sauerstoffflasche angewiesen. Vor wenigen Tagen – es war ausgerechnet an ihrem Geburtstag – erhielt sie den Katalog im DIN-A-4-Format des Winnender Unternehmens. Und ein Extrablatt, das mit „Aktionswochen“ überschrieben ist und mit 20 Prozent Rabatt beim Kauf eines Grabmals wirbt.

Post vom Grabstein-Hersteller

Die Empörung bei der Schwerkranken ist groß. „Das hat mich richtig runtergezogen“, verriet die Rietenauerin, die nur wenige Tage zwischen einem Klinikaufenthalt in Löwenstein und der anstehenden Behandlung im Katharinenhospital zu Hause weilte. Die Frau, die eigenen Angaben zufolge durchaus schwarzen Humor besitzt, zieht einen Vergleich: „Das ist in etwa so, wie wenn ein Todkranker von einem Bestattungshaus einen Prospekt bekommt, dass er während der Aktionswochen 20 Prozent auf einen Sarg bekommt. Mit dem Hinweis, dass er sich mit der Bestellung beeilen muss. Denn das Ende der Aktionswochen steht auch gleich mit dabei.“