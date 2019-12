Winnenden Beschwerden über Walli-Treff: Stadt zieht Konsequenzen

„Das waren früher vielleicht 50 Leute, die vor der Wirtschaft standen“, sagt Rebecca Jacovino, die als Kind aus Italien nach Winnenden kam, hier aufgewachsen ist und ein Geschäft mit Feinkost und Fisch betreibt. Seit 15 Jahren befindet es sich am Ende der Marktstraße, im Gebäude der Winnender Zeitung und damit direkt am Viehmarkplatz. Rebecca Jacovino beobachtet: Das „Walli“ gibt es schon lange nicht mehr, doch Jahr für Jahr wird der Treff größer. So groß, dass ihn die direkt betroffenen Ladenbetreiber, Rebeccas Feinkost und Buchhandlung Dietrich Kreh, nicht mehr als nette Verstärkung ihrer Laufkundschaft wahrnehmen. Sondern als blockierendes Bollwerk aus Hunderten Menschen. Was passiert also an dem Tag, an dem viele schon frei haben, der für Händler aber gerade deshalb so wichtig ist? Es sollten die bestellten oder benötigten frischen Lebensmittel abgeholt und die Geschenke in letzter Minute gekauft werden. „Wir machen zwar extra früher auf, aber zwischen 10.30 und 11 Uhr geht es los, da kann es sein, dass unsere Kunden nicht mehr durchkommen“, sagt Rebecca Jacovino. „Und dann ist der Laden an Heiligabend halb leer. Wer nichts bestellt hat, kommt ja nicht rein, die Marktstraße ist dicht.“ Bei Dietrich Kreh lässt der Kundenstrom ab 11.30 Uhr nach. „2016 war’s schlimm, da hat es geregnet und die Leute haben ihre Sektflaschen auf den Büchern im überdachten Eingang abgestellt“ sagt er.

Veranstalter hielten sich nicht an Vorgaben

Rebecca Jacovino beschwert sich eigentlich jedes Jahr über den Walli-Treff (außer Heiligabend fällt auf einen Sonntag wie 2017) – „aber letztes Jahr war endlich mal eine Dame von der Stadt in ihrer Freizeit da und hat gesehen, dass die Veranstaltergemeinschaft die Auflagen, die sie bekommt, nicht richtig umsetzt“. Dies bestätigt die Stadt Winnenden auf Anfrage unserer Zeitung. „Im Vorjahr hat der Bauhof Bauzäune und Vollschranken gebracht, die die Veranstaltergemeinschaft aber nicht vorschriftsgemäß aufgebaut hat“, so Pressesprecherin Emely Rehberger. Auch waren die drei Security-Leute nicht klar erkennbar. Laut Dietrich Kreh haben sie auch nicht ordnend eingegriffen. Drittens war die zweite Ausschankhütte nicht, wie von der Stadt verlangt, auf den Parkplätzen auf Höhe des Reisebüros, sondern vorne an der Tierstele. „Dadurch ballte sich alles zwischen Eisdiele Venezia, wo die erste Ausschankhütte steht, und Winnender Zeitung“, sagt Emely Rehberger. Zudem schenkte die Bäckerei Schöllkopf ebenfalls Sekt aus, wofür sie keine Genehmigung hatte. „Das hat zusätzlich Gäste in die Marktstraße gezogen.“