Winnenden Bis 2021: Kärcher-Werke klimaneutral

Stärker als der Umsatz stieg die Zahl der Mitarbeiter weltweit - um 500 Personen auf 13 500. Davon arbeiten 2 800 Menschen in Winnenden - ein Plus von 50 Personen - und 300 Mitarbeiter am Standort Schwaikheim. Ein Großteil der Personalzuwächse kommt durch die Übernahme der Max-Holder-Gruppe, erklärt Jenner. Das Reutlinger Unternehmen ist Spezialist auf dem Gebiet von Fahrzeugen für Kommunen.

150 neue Produkte hat Kärcher im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht, so viele wie noch nie, darunter 43 neue Akku-Geräte. „Das spüren wir auch. Dieses Jahr ist gut angelaufen“, sagt Hartmut Jenner. Die Auftragsbücher sind voll, aber die Corona-Krise könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Die Probleme für sein Unternehmen sieht er bei der Lieferkette und beim Transport, sagt der Kärcher-Chef. Noch sei es aber zu früh, die möglichen Folgen zu beurteilen. „Wir fahren auf Sicht.“

Mit neuer Werbekampagne Aufsehen erregen

Kärcher produziert viele Geräte in Europa, das größte Werk für Hochdruckreiniger ist in Bühlertann (Landkreis Schwäbisch Hall). Das Unternehmen setzt auf Zulieferbetriebe, die möglichst nah am Werk seien. Dies ist nun ein Vorteil für Kärcher, sagt Jenner.

Aufsehen erregen will das Unternehmen mit einer neuen Werbekampagne, die auf Gefühle setzt, auf junge Leute und Geräte, bei denen nicht die technische Leistung, sondern der Spaß und ein aufregender Lebensstil im Vordergrund stehen. „Wir sind ein junges Unternehmen“, sagt Jenner. „Wir machen nur 15 Prozent unseres Umsatzes in Deutschland. Wir müssen deshalb eine globale Sprache sprechen.“