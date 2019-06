Winnenden.

Dieser Unfall endete für einen 24-jährigen BMW-Fahrer glimpflich, obwohl sich sein Fahrzeug überschlagen hatte und auf dem Dach im Buchenbach liegen blieb. Der 24-Jährige war laut Polizei in alkoholisiertem Zustand am frühen Samstagmorgen (29.06.) in Winnenden von der Alfred-Kärcher-Straße in die Leutenbacher Straße abgebogen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach mit dem BMW einen Zaun und fuhr eine Böschung herunter, bis der Wagen schließlich auf dem Dach im Buchenbach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte unverletzt selbstständig das Fahrzeug verlassen. Er musste laut Polizei eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Feuerwehr Winnenden barg das Auto aus dem Bach. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.