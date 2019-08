Winnenden Brandstiftung beim Autohaus

Gegen 0:50 Uhr wurde ein brennendes Fahrzeug bei einem Autohaus in Birkmannsweiler gemeldet. Ein Elektrofahrzeug, das an der Glasfassade abgestellt war, brannte an beiden hinteren Reifen. Dort wurden Brandsätze entdeckt. Größeren Schaden konnte durch die frühzeitige Entdeckung verhindert werden. Verdächtige Personen wurden vor Ort von der Polizei vernommen.