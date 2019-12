Winnenden Entscheidung beim gestoppten Sozialwohnungsbau

Winnenden. Ziemlich kalt erwischt hatte die Stadt ein gerichtlich angeordneter Baustopp für das an der Gerberstraße 34 entstehende Haus mit sechs Sozialwohnungen. Ein Nachbar hatte eine einstweilige Verfügung beantragt, weil er fand, der Neubau sei zu nah an seinem Haus dran, nehme ihm Licht weg, erschwere die Belüftung seines Hauses und mache auch das sichere Ausfahren aus seinem Stellplatz schwer. Das Verwaltungsgericht Stuttgart entschied in seinem Sinne am 17. Juli, den im Januar begonnenen Hausbau sofort zu stoppen.