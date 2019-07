Winnenden. Mehr als 400 geladene Gäste kamen am Sonntagabend zu Kärcher nach Winnenden, um mit der Björn-Steiger-Stiftung deren 50-jähriges Bestehen zu feiern. Die Veranstaltung musste aus Platzgründen kurzerhand in ein Nachbargebäude des Alfred-Kärcher-Auditoriums verlegt werden. Prominentester Gast und Festredner war an diesem Sonntag Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der daran erinnerte, wie sich Siegfried Steiger und die Stiftung für die Verbesserung der Rettungsdienste in Deutschland und Europa eingesetzt hatten. Die bekannte ZDF-Fernsehmoderatorin Dunja Hayali moderierte Gespräche unter anderem mit Pierre-Enric Steiger, dem Präsidenten der Björn-Steiger-Stiftung (Foto). Auch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) befand sich unter den Gästen. Zu Beginn unterhielt ein Swing-Trio im Innenhof der Firma Kärcher das Publikum. Foto: Habermann