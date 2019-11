Winnenden Feuerwehreinsatz in Hertmannsweiler

Kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend (13.11.) wurde die Feuerwehr nach Hertmannsweiler in ein Mehrfamilenhaus gerufen. Rauch im Treppenhaus, Rauchmelderpiepsen aus einer Wohnung im UG. Sofort eilten mehrere Löschfahrzeuge, Notarzt, Rettungswagen und DRK-Bereitschaft in die Gärtnerstraße. Das Haus wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. Der Brand entstand wohl in einer Küche und konnte schnell gelöscht werden.