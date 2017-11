Winnenden Großeinsatz bei Gebäudebrand

Winnenden.

In Winnenden hat am Donnerstag (02.11.) ein Wohnhaus an der Ecke Höfener Straße und Seegartenstraße gebrannt. Ein junger Mann war durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Er konnte das Haus unverletzt verlassen, wurde aber vorsorglich vom Notarzt versorgt. Er war der einzige der 13 Bewohner, der sich zur Zeit des Brandes in dem Haus befand.