Winnenden Neuer Obst- und Gemüsehändler in der Markthalle

„Wir nennen uns auch in Winnenden Welz – so wie unseren Betrieb mit Hofladen in Fellbach, so wie unseren Stand in der Markthalle Fellbach“, sagt der 35-jährige Dominic Welz, der für den Einkauf und den Verkauf und die insgesamt 40 Mitarbeiter zuständig ist.

Neu im Sortiment sind Produkte aus eigenem Anbau

Erst vor zwei Monaten war die Entscheidung für die Übernahme gefallen. Wobei sich Welz und die Marktgartenbetreiberfamilie Friz schon länger kennen, vom Großmarkt in Stuttgart-Wangen. Und auch Welz und Markthallenchef Werner Häfele sind miteinander in Kontakt. „Wir hätten schon 2011 hier einsteigen können“, sagt Dominic Welz, „aber wir haben 2009 die Markthalle Fellbach mitaufgebaut, eine zweite Filiale war uns damals zu früh.“ Nun ist Winnenden die vierte Filiale des Familienbetriebs am Fuß des Kappelbergs, der Start denkbar einfach: „Die Mitarbeiterinnen haben acht Jahre Erfahrung, und der Stand ist prima eingerichtet. Wir haben das Konzept übernommen und nur hier und da ein kleines Facelifting gemacht“, sagt Dominic Welz.