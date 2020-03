Winnenden/Schorndorf Coronavirus: Besucherstopp an den Rems-Murr-Kliniken

Winnenden/Schorndorf.

Die Rems-Murr-Kliniken stoppen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern bis auf Weiteres die Besuche am Krankenbett an beiden Standorten. Das teilten die Kliniken am Freitagnachmittag mit. Durch den Besucherstopp soll das Ansteckungsrisiko mit dem neuartigen Coronavirus durch den Publikumsverkehr deutlich verringert werden und die Funktionsfähigkeit der Rems-Murr Kliniken erhalten bleiben.