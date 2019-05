Winnenden/Schorndorf Rems-Murr-Kliniken machen 18 Millionen Euro Verlust

„Wichtiger Meilenstein für die Rems-Murr-Kliniken erreicht“ war die Einladung für das Pressegespräch am Montagvormittag überschrieben. Der Tagesordnungspunkt bei der Kreistagssitzung am Nachmittag in Auenwald lautete nüchtern „Nachförderung Rems-Murr-Klinik Winnenden und Sachstandsbericht zur Medizinkonzeption“. Den Zeitpunkt für ihre Generalabrechnung haben Richard Sigel als Aufsichtsratsvorsitzender und Marc Nickel als Geschäftsführer klug gewählt. Sie legten bei der letzten Sitzung des Kreistags vor den Neuwahlen am 26. Mai ihre Erfolgsbilanz vor, nachdem sie beide 2015, wenige Monate nach der Eröffnung des Klinikums, ihre Ämter angetreten und damit eine gewaltige Baustelle übernommen hatten. Einen Schlamassel, der sich 2015 in Zahlen mit einem jährlichen Defizit der Kliniken von fast 28 Millionen Euro ausdrückte – und den im Übrigen der amtierende Kreistag ebenfalls nicht zu verantworten hat.

Woran machen sich die Erfolge der Medizinkonzeption fest?

Der Deutschland-Test der Zeitschrift „Focus“ kam Ende April gerade zum richtigen Zeitpunkt. Bei der Reputation von Krankenhäusern landeten die Rems-Murr-Kliniken auf einem herausragenden neunten Platz und ließen alle Krankenhäuser in der Region hinter sich. Für Marc Nickel ein „Ritterschlag“ und ein deutliches Zeichen, „es hat sich etwas getan“. Nickel und Sigel können aber nicht nur mit dieser durchaus hinterfragbaren Reputation punkten, die solchen Bewertungen zugrunde liegen. Sondern auch mit Zahlen (siehe unten: „Daten und Fakten“).

Was ist beim Neubau des Winnender Klinikums alles schief gelaufen?

Landrat Richard Sigel und Marc Nickel listeten en détail auf, in welchem Zustand sie die Kliniken übernommen haben. Das Wörtchen Misswirtschaft fiel zwar nicht, schwang aber im Raum mit. Vielleicht nicht das drängendste Problem, aber vermutlich eines der Ärgernisse, das die Patienten in Winnenden nach der Eröffnung Tag für Tag spürten, war das Essen. Es wurde am Krankenbett oft kalt serviert. Es stellte sich heraus, dass die gefroren gelieferten Speisen nicht zur angeschafften Aufwärmmethode passten. Das Essen also gar nicht richtig warm werden konnte. Die Kliniken investierten eine Million Euro in eine neue Speisenversorgung – und führten diese auch im Schorndorfer Krankenhaus ein.