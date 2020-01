Winnenden/Stuttgart Hartmut Holzwarth will Stuttgarter OB werden

Der Vorsitzende der CDU-Findungskommission, Roland Schmid, sagte gegenüber der Deutschen Presse Agentur, man sei mit mehreren möglichen Kandidaten in Kontakt. Die Kommission wolle jetzt ausführliche Gespräche führen und Ende Februar eine Empfehlung an den Stuttgarter CDU-Kreisvorstand geben. Auch die Grünen suchen per Findungskommission einen geeigneten Kandidaten. Die SPD will ihren Kandidaten am 3. Februar offiziell nominieren. Dabei dürfte es auf den Fraktionschef der SPD im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner, hinauslaufen. Der SPD-Bürgermeister von Tengen im Kreis Konstanz, Marian Schreier, will auch antreten - dann als unabhängiger Kandidat.