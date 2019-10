Winnenden.

Am Sonntagabend ist ein Auto mit polnischem Kennzeichen und Kamerakonstruktion auf dem Dach durch die Straßen von Winnenden gefahren. Dahinter steckt das Navigationsunternehmen Tomtom Telematics, das inzwischen Webfleet Solutions heißt. Eine Anfrage an das Unternehmen, was in Winnenden genau aufgezeichnet wurde, blieb bis bislang leider unbeantwortet. Doch finden sich bei einer Internetrecherche Informationen zu den Aufzeichnungsfahrten: So soll das niederländische Unternehmen aktuell an hochexakten Karten arbeiten, welche autonomes Fahren ermöglichen. Dafür sind die Autos mit 360-Grad-Kamera und verschiedenen Sensoren ausgestattet. Ziel sei ein digitales, dreidimensionales Abbild der Umgebung.