Winnenden/Waiblingen Gestohlene Schlagschrauber auf Ebay verkauft

Angeklagt waren auch seine Frau und ein jüngerer Bruder von ihm. Sie hatte ihrem Mann zumindest wiederholt beim Verpacken des Diebesguts geholfen und das auch zum Verschicken zur Post gebracht. Der Bruder stellte seinen Ebay-Account mit falschem Namen und sein Paypal-Konto für diesen, angesichts des Ausmaßes geradezu gewerblichen, kriminellen Versandhandel zur Verfügung. Die Frau, die hochschwanger ist, in Bälde das dritte Kind erwartet, kam mit einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe sowie 500 Euro Geldbuße davon.

Der Bruder muss 2000 Euro, verteilt auf vier Raten, an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Bei ihm kam das Schöffengericht zur Einschätzung, dass er zwar in voller Kenntnis, um was es ging, handelte, aber kein Mittäter war, sondern nur Gehilfe. Die Ehefrau dagegen stufte das Gericht als Mittäterin ein. Ihr Mann, der Hauptangeklagte, muss außerdem 1500 Euro Buße berappen.

Polizei kam dem Täter über verdeckte Videoaufnahmen auf die Spur

Der Mann arbeitete damals für eine Firma, die Elektrowerkzeuge für einen Konzern kommissioniert. Deren Ware wird in diesem Lager umgeschlagen. Der Mann brachte es dort innerhalb von kurzer Zeit vom Zeitarbeiter zum Schichtführer, erlag irgendwann aber der offenbar großen Versuchung, dazu vielleicht auch verführt durch das Beispiel anderer Kollegen, Ware beiseitezuschaffen und damit selbst Geld zu verdienen. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen über verdeckte Videokameraaufnahmen herausfand, brachte er unter anderem Winkelschleifer, Blechscheren, Multifunktionswerkzeug, Rohrschneider und Schlagschrauber sowie Akkus und Ladegeräte unter seiner Kleidung versteckt in die Umkleide, deponierte alles dort in einem weiteren Spind, der ihm zur Verfügung stand, ehe er seine Beute nach Feierabend in einem Rucksack vom Betriebsgelände weg und nach Hause schaffte.