Winnenden/Waiblingen Kein Orgasmus: Freier verklagt Prostituierte

Seit 2019 im Sexgewerbe

Die Angeklagte wurde 1996 in Böblingen geboren. Nachdem sie ihre Ausbildung zur Hotelkauffrau abgeschlossen hatte, lebte sie mit ihrem damaligen Ehemann ein Jahr in den USA, um dann in Hotels in Stuttgart und Hamburg zu arbeiten. Nachdem sie 2018 arbeitslos geworden war, nahm sie 2019 ihre Tätigkeit als Prostituierte auf; mittlerweile arbeitet sie in Stuttgart als Kellnerin. Sie und ihr 36-jähriger Kunde hatten ihre Geschäftsbeziehung über eine einschlägige Internetplattform angebahnt und sich dann per Whatsapp im Winnender Hotel verabredet. Die Nummer des Zimmers, das er aufsuchen sollte, habe ihm „Selim“, so der Aliasname der Dame, übermittelt. Miteinander ausgemacht worden sei das Erbringen von „normalem“ geschützten Geschlechtsverkehr zum Preis von 150 Euro, so der angeblich Geschädigte.

Missverständnis um „Extras?

Seine Darstellung widersprach allerdings den Aussagen der Angeklagten: Sie beschrieb den Umfang der vereinbarten Dienstleistung mit Zungenkuss, Petting und eine Stunde Kuscheln. Die dafür vereinbarten 150 Euro stellten nach ihren Angaben den „üblichen Tarif“ dar. Den habe der Kunde im Voraus bezahlt, aber dann habe er Extras gewollt, habe Oralverkehr ohne Kondom haben wollen, so ihre Darstellung. Dies hätte bei einer Stunde Zusammensein einen Aufpreis von 100 Euro gekostet. Sie habe dann die vereinbarte Stunde auf zwanzig Minuten reduziert und ihm dafür die Extras ohne Aufpreis gewährt. Die Leistungen seien sämtlich wie vereinbart erbracht worden, der Kunde habe nach zwanzig Minuten auf ihre Aufforderung hin das Hotelzimmer verlassen, sie habe von ihm nichts mehr gehört, bis zum Eintreffen eines Strafbefehls, der ihr Betrug gemäß Paragraf 263 des Strafgesetzbuchs vorwarf, so die Angeklagte. Gegen ihn habe sie Rechtsmittel eingelegt, da er auf falschen Angaben beruhe.