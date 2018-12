Winnenden Warum auf dem Rathausdach bald Bienen wohnen

Man will’s schier nicht glauben, aber Honig aus der Stadt kommt gerade in Mode. Er gilt als gering belastet mit Pestiziden, denn die Bienen sammeln ihren Nektar von Stadtbäumen, im Schlosspark und an den Ufern der beiden Winnender Bäche und hoffentlich nicht auf den großen Agrarflächen und Rebhängen, wo Umweltschützer die meisten Chemierückstände in den Blüten vermuten. Die Stadt Stuttgart, zum Beispiel, habe eine große und erfolgreiche Stadt-Imkerei und verkaufe den Honig sogar. „Die arbeiten nach Demeter-Kriterien“, sagt Astrid Loff, und die seien in der Stadt eher zu erfüllen aus auf dem Land.

Über den Honigwein zur Imkerei gefunden

Loff gelangte auf ganz pragmatischem Weg zur Imkerei. Als ihre beiden Jungs, heute 15 und 18 Jahre alt, noch jünger waren, machten sie gerne bei Mittelalterspielen mit, und dort trank man Met. Sie besorgte sich Honig und machte Honigwein daraus, merkte aber: „Honig ist teuer. Wir brauchen Bienen.“ Einen Imkerkurs machte sie in Backnang, kaufte Bienenvölker und Bienenstöcke und fing an, den Met aus eigenem Honig zu machen.

Zusammen mit dem Bezirksimkerverein wollte sie Met auf dem Winnender Herbstmarkt verkaufen, ging zu Timm Hettich im Rathaus und beantragte eine Standgenehmigung. Der erzählte ihr, dass OB Holzwarth sich schon länger Bienen auf dem Rathausdach wünscht und dass sie doch mit Umweltreferent Kromer sprechen solle. Sie ging hin. Sprach. Und hatte einen ehrenamtlichen Auftrag: Im Heimattagejahr wird sie den Stadthonig machen – mit vier Bienenvölkern.

Umweltreferent fördert Artenvielfalt in vielen kleinen Schritten

Hinter diesem Auftrag steckt System. Kromer, der Umweltreferent, arbeitet seit Jahren an der Biodiversität in der Stadt, begleitet im Auftrag der Stadt alle, die Artenvielfalt fördern, achtet darauf, dass in Bebauungsplänen Pflanzgebote stehen, damit neben Kirschlorbeer und Thuja auch heimische Gehölze blühen, von denen Vögel Beeren picken und aus deren Blüten Bienen Honig saugen. Kromer schaut danach, dass die Nachtbeleuchtung der Stadt möglichst wenig Nachtinsekten schädigt, dass Streuobstwiesen erhalten bleiben, so gut es geht, arbeitet eng mit dem Nabu zusammen, der Nistkästen aufstellt und Nisthöhlen für Käuzchen obendrein. Das alles ist Förderung der Artenvielfalt.

Beim Neujahrsempfang im Januar wird die Stadt Tüten mit heimischen Blühkräutersamen verteilen. „Die gedeihen sogar im Blumenkasten auf dem Balkon’“, sagt Kromer. Jeder kann sie in seinem Garten aussäen. In der Region leben auch Bio-Guerilleros, die so ein Samentütchen schnell mal in ein allzu exotisches städtisches Beet reinschütten als Spontibeitrag zur Artenvielfalt. Wenn an vielen Orten in der Stadt die heimischen Kräuter blühen – das gefällt Astrid Loff. Dann werden ihre Bienen in der Stadt viel Neckar finden, und die Imkerin wird Honig aus den Bienenstöcken holen. „Ich rechne mit neun Kilogramm pro Volk und Jahr“, sagt sie. 36 Kilogramm Stadthonig pro Jahr darf die Stadt also erhoffen. Er soll verschenkt werden an besondere Gäste – ähnlich wie der Winnender Mädleswein.