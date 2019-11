Winnenden Was gibt’s Neues beim Weihnachtsmarkt?

Wird der Weihnachtsmarkt stimmungsvoll?

Ja. Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ist von einer Winnender Familie gespendet worden und stand etwa 40 Jahre in ihrem Garten. Ohne die Kerzen am Baum und die Giebelbeleuchtungen mitzuzählen, hat der Stadtmarketingverein rund 17 000 LEDs zur Weihnachtsbeleuchtung in drei Tagen anbringen lassen. Das sind Lichterregen in der Mühltor-, Schloss-, und Torstraße, Bäumchen im Marktstraßenbereich, Sterne am Torturm, ein Baum am Rathaus, und die Lichterüberspannung in der unteren Markstraße.

Welche Unterhaltung ist auf dem Weihnachtsmarkt geboten? Was ist neu?

Auf der Bühne am Marktplatz ist mit unterschiedlichen Chören, Bands und Tanzauftritten für weihnachtliche Unterhaltung gesorgt. Insgesamt über 400 Ehrenamtliche gestalten das Bühnenprogramm am Freitag ab 18 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr.

Abends dominieren Rock und Pop: Am Freitag ab 20.30 Uhr sorgt die Schulband „The Georgies“ des Winnender Georg-Büchner-Gymnasiums für Stimmung. Am Samstag beginnt die Schulband „Fast Alaska“ des Lessing-Gymnasiums Winnenden um 17.30 Uhr das Abendprogramm. Daran anknüpfend heizt die Big Band „Fireball“ der Winnender Stadtjugendmusik- und Kunstschule ein. Zum ersten Mal gibt es die „Kammermusik bei Kerzenschein“ im Vortragssaal der Volkshochschule am Samstag um 17.30 Uhr. Als Höhepunkt des Weihnachtsmarkts nennt Timm Hettich, der Geschäftsführer des Vereins und Veranstalters „Attraktives Winnenden“, die Band „Mad Chick of Soul“. Sie trat bereits letztes Jahr auf und hat am Samstag ab 19.30 Uhr Gospel- und Whispersongs, englische Weihnachtslieder und Soulstücke im Programm.

Am Sonntag lassen die Chöre „MixDur“ und der Gesangsverein Frohsinn Birkmannsweiler ab 17 Uhr den Markt ausklingen.

Gibt es Attraktionen für Kinder?

Für die kleinen Gäste bietet der Winnender Weihnachtsmarkt Unterhaltung und einige Mitmach-Aktionen. Auf dem illuminierten Adlerplatz erzählt das Remstaler Figurentheater am Samstag und Sonntag jeweils um 14 und 16 Uhr die Abenteuergeschichten von Kasperle. Eine weitere Spielstätte ist im Storchenkeller. Hier sind die Kinder eingeladen, bei dem Auftritt der Puppenbühne Mini-Max mitzumachen. Vorführungen starten am Samstag und Sonntag um 15 Uhr. Als „Nordpolkurier in der Kunstschule“ können die Kleinen künstlerisch kreativ werden. Die Werkstätten in der Schlossstraße 24 sind am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Was gibt es zu essen und zu trinken?

Neben Roter Wurst stehen auch asiatische Frühlingsrolle, türkische Pizza, Falafel oder Döner zur Auswahl. „Es gibt auch die Klassiker, wie Langos oder Crêpes“, versichert Ann-Kristin Fischer, Eventmanagerin bei „Attraktives Winnenden“. Auch Glühweinfreunde kommen auf ihre Kosten, denn der Gast kann zwischen rotem und weißem Glühwein, mit oder ohne Schuss, wählen. Wer lieber Bier mag, kann sich auf das Glühbier freuen.

Wo sind die öffentlichen Toiletten?

Nach Speis und Trank wird häufig der Gang zur Toilette notwendig. Ein Toilettenwagen steht auf dem Calzada-Platz neben dem Winnender Rathaus.

Wie komme ich am besten hin – und wieder weg?

Alle Fahrradfahrer finden Stellplätze für ihr Rad am Winnender Rathaus oder am Calzada-Platz. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können das Auto in den Parkhäusern am Marktplatz oder Calzada-Platz und auf den Parkplätzen des Kärchergeländes oder des Viehmarktplatzes abstellen.

Für verantwortungsvolle Glühweinfreunde bietet sich auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs an. Die Buslinien 331, 333, 334, 335, 336, 337 und 339 halten sowohl an der Bushaltestelle Wallstraße (Rathaus) als auch am Kronenplatz. Wenn der gewünschte Bus zur späten Stunde nicht mehr fährt, kann ein Ruftaxi bestellt werden. Hierfür bedarf es einer Reservierung eine Stunde im Voraus unter folgender Telefonnummer: ) 07 11/89 22 55 99. Bei Vorweis eines gültigen VVS-Tickets kommt es bei den meisten Ruftaxis im Rems-Murr-Kreis zu keinem Aufpreis. Deshalb ist der Abholungspunkt meistens ein Bahnhof, da dort auch ohne ein Smartphone ein Ticket vor der Fahrt gelöst werden kann. Die S-Bahn-Linie S 3 fährt über das Wochenende im üblichen Takt.