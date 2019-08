Winnenden Wie die Natur unter der Hitze leidet

Die Bäume in Winnenden kämpfen mit den schwankenden Wetterbedingungen der letzten Jahre. „Hitze- und Trockenphasen kommen oft in Kombination“, sagt Armin Schröder, Leiter der Winnender Stadtgärtnerei, „Stadtbäume, vor allem die Linde, sind da empfindlich.“ Durch den Asphalt werde die zunehmende Strahlung verstärkt reflektiert. Dadurch bekommen sie an der Südseite, welche die Sonne am längsten trifft, einen Sonnenbrand. Diesen erkennt man an Rissen in der Rinde, die auf der Nordseite des Baumes nicht vorkommen. Sonnenbrand gibt es auch, wenn Bäume entfernt werden. Dadurch hat die Sonne mehr Angriffsfläche auf zuvor im Schatten gelegene Bäume, die jetzt in der Sonne sind.

Schattenersatz: Weiße Farbe schützt Stämme

In Baumschulen stehen Bäume eng zusammen und spenden sich Schatten. Stellt man den gekauften Baum dann in die Sonne, ist er anfällig für Sonnenbrand, so Schröder.

Deshalb ist die weiße Farbe an den Baumstämmen angebracht. Dies ist Stammschutzfarbe, die den Baum vor Sonnenbrand schützt, so dass er sich an die Sonneneinstrahlung gewöhnen kann.