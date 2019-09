Winterbach Boiler-Brand in Wohnung

Winterbach.

Am Montagabend (9.9.2019) brannte in der Bachstraße in Winterbach ein Boiler in einer Wohnung, genauer eine Gas-Therme im Badezimmer. Die Flammen züngelten bis zur Decke. Der Feueralarm ging um 22.07 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Die örtliche Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit zwei Fahrzeugen und mit 18 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen angerückt und versorgte zwei Kinder und eine Erwachsene. "Dies vorsorglich", so der Polizeiführer vom Dienst um 23 Uhr. "Es ist niemand ernstlich verletzt worden und es ist auch kein großer Schaden enstanden." Die Feuerwehr meldete bereits um 22.23 Uhr "Feuer aus" und bestätigte auf telefonische Nachfrage die Angaben der Polizei.