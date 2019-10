Winterbach Café-Bistro „Volapük“ schließt zum Ende des Jahres

Winterbach. Vor 20 Jahren hat Petra Pleser das „Volapük“ übernommen und seitdem den Großteil ihrer Zeit in das Café-Bistro und seine Gäste investiert. Jetzt will sie neue Wege gehen, aber nicht ohne sich auf diesem Wege und mit einer kleinen Feier für die Gäste zu verabschieden. Was danach aus dem Betrieb wird, steht noch in den Sternen.