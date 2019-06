Winterbach Windrad-Beleuchtung am Goldboden nur an drei Tagen

Bei Fledermaus-Wetter stehen die Windräder still

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Amts: „Zudem werden die Windräder bei für Fledermäuse optimalen Bedingungen ohnehin abgeschaltet.“ Diese fliegen demnach in den Sommermonaten vor allem bei Windgeschwindigkeiten von weniger als sechs Metern pro Sekunde. Und andere Tiere? „Vögel werden von der Beleuchtung nicht beeinträchtigt. Auch bei den nachtaktiven Eulen kann nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung gesprochen werden“, so das Landratsamt.

Von der Beschränkung auf drei Tage wöchentliche Beleuchtung machen die Behörden in der Genehmigung eine Ausnahme: Während der Winterbacher Gartenschau-Highlight-Woche, die am kommenden Montag beginnt, dürfen die Windräder an allen sieben Abenden beleuchtet werden.

Die Künstlerin Gisela Meyer-Hahn aus Pinneberg in Schleswig-Holstein hat solche „Lichtkompositionen“ bereits bei anderen Windparks in Norddeutschland gemacht. Von dort seien keine „störenden Reflexionen“ bekannt, so das Landratsamt. Das ist, wie Winterbacher Gemeinderäte berichteten, die Sorge von Anwohnern, vor allem aus Engelberg, die eine Störung ihrer Nachtruhe durch die Lichtspiele auf dem Goldboden fürchten. Die Künstlerin selbst sagt: Es entstehe „keine brüllende Lichtshow, sondern eine einfühlsame Bespielung“ der Windräder mit langsam wechselnden Farben.

Baurechtsbehörde stuft Beleuchtung als Werbung ein

Nötig geworden ist die Genehmigung der Aktion erst dadurch, dass die Baurechtsbehörde die beleuchteten Windräder als Werbeanlage einstuft und das Ganze nicht als Kunstaktion laufen lassen will.

Kritik an den Lichtspielen kam auch von Naturschutzverbänden. Angehört wurden diese vom Landratsamt im Genehmigungsverfahren allerdings nicht. Das sei darin nicht vorgesehen, so das Amt. Die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz (AGF) Baden-Württemberg hat laut ihrer Landesvorsitzenden Ingrid Kaipf dennoch eine Stellungnahme abgegeben und die Aktion abgelehnt. „Es werden Lichtinseln in den Wald gesetzt, die vorher nicht da sind“, sagt sie. „Ich denke, dass wir dadurch die Jagdgebiete der Fledermäuse stören.“ Auch der Umweltverband Naturschutzinitiative hat sich geäußert und hält die Lichtspiele an den Windrädern „mit Blick auf das Bundesnaturschutzgesetz“ nicht für vertretbar. „Störungen und sogar Tötungen von Fledermäusen können nicht ausgeschlossen werden. Wir fordern daher das Landratsamt dringend auf, dieses Vorhaben nicht zu genehmigen.“

Das hat das Landratsamt nun jedoch getan, aufgrund des Zeitdrucks vorerst mündlich. Es kann sich am Montag mit Einbruch der Dämmerung dann also jeder selbst ein Bild machen. Die Erleuchtung der Windräder dauert zunächst von Montag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr und von Freitag bis Sonntag bis 24 Uhr.