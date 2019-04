Winterbach Windradflügel soll ausgetauscht werden

Winterbach.

Die EnBW und die Herstellerfirma Nordex müssen ein neues Rotorblatt zum Windpark Goldboden bei Winterbach transportieren um ein kaputtes austauschen. Das mittlere der drei Windräder steht seit Mitte Februar aus Sicherheitsgründen still, nachdem bei einer Routineüberprüfung Risse in dem Rotorblatt entdeckt wurden. Der betroffene Windradflügel, war 2017 beim Transport auf der Autobahn in einen Unfall verwickelt. Der Unfallschaden ist, wie die EnBW auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt hat, tatsächlich auch die Ursache der Risse. Der Schaden wurde damals geflickt, das Rotorblatt trotzdem montiert. Der EnBW-Projektleiter sprach von einem „Kratzer“, es sei „nichts Weltbewegendes“.