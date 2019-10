„Wir brauchen diese Spielfreude“ Wie der VfB seine Youngsters entwickeln will

Unter den wachsamen Blicken von Papa Diego, 214 Bundeligaspiele für Wolfsburg, Dortmund und Bochum, ist Mateo Klimowicz nach einer Oberschenkelverletzung am Dienstagnachmittag wieder ins Mannschafttraining zurückgekehrt. Zugezogen hatte sich der junge Argentinier die Blessur einem Spiel für die zweite Mannschaft der Schwaben in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit Ausnahme von Silas Wamangituka kamen alle Talente schon in der fünften Liga zum Einsatz. Das ist, wenn man so will, Teil des schwäbischen „Ausbildungsplans“.

Können die Jungprofis ihre Füße still halten?

Mit 344 Minuten bei den Profis ist Silas Wamangituka weiter als seine Teamkollegen. „Er hat schon ein Jahr in der 2. Liga in Frankreich gespielt“, erklärt Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislinat. Die Ligue 2 sei vom „athletischen Level“ durchaus vergleichbar mit dem Unterhaus in Deutschland. Für satte acht Millionen Euro kam der 19-Jährige vom FC Paris. Laut transfermarkt.de der teuersten Neuzugang in der Geschichte der 2. Bundesliga. Zehn Tage nach seiner Verpflichtung stand er beim 0:0 in Aue erstmals für den VfB auf dem Rasen.

Während Wamangituka also schon mehrfach Zweitliga-Luft schnuppern durfte, müssen sich die anderen Spieler noch in Geduld üben: Der 18-jährige Tanguy Coulibaly kam bei den Profis noch nicht zum Einsatz, Roberto Massimo kommt auf 19 Minuten und Mateo Klimowicz auf 58 Einsatzminuten. Können die Jungprofis da ihre Füße still halten?