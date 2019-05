„Wir haben das gut geschafft“ Schorndorfer Flüchtlingshelfer ziehen Bilanz

Der erste Schritt ist getan. Doch ohne die vielen Ehrenamtlichen wären die Stolperfallen wesentlich größer gewesen: 350 Engagierte waren’s in der Hochphase allein in Schorndorf, die in den Flüchtlingsunterkünften mit angepackt haben, Asylbewerbern erste Orientierung im fremden Land gegeben haben und zu Einkäufen und Arztbesuchen begleiteten. In eine gute Richtung ging der Weg auch, sagt Frank Schneider, weil der Rems-Murr-Kreis in der Lage war, „die Menschen, die zugewiesen wurden, unterzubringen“. Schneider war damals im neu geschaffenen Koordinierungsstab Flüchtlinge Leiter der Geschäftsstelle, seit April 2016 leitet er das Ausländeramt.

Anspruch auf sieben, und nicht mehr nur auf 4,5 Quadratmeter

In der Hochphase der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 hat sich vor allem Schorndorf besonders hervorgetan – und darum für die Anschlussunterbringung auch noch immer was gut. Von den insgesamt zwölf Asylbewerberunterkünften, von denen in der Hochphase zehn parallel belegt waren, gibt es aktuell nur noch die Unterkunft im ehemaligen Kelch-Gebäude in der Wiesenstraße 66. Im Moment leben dort 119 Menschen, hauptsächlich alleinerziehende Mütter aus Nigeria und junge Männer aus Gambia; Platz wäre für 132. In der Hochphase, als jedem Flüchtling nicht sieben Quadratmeter, sondern nur 4,5 zustanden, waren es 207 Personen. Der Mietvertrag für das Kelch-Gebäude läuft bis 2020 – mit dreijähriger Verlängerungsoption.

Dafür ist die Flüchtlingsunterkunft in der Wiesenstraße 30 bis 36, die erstmals 1959 als Übergangswohnheim für Übersiedler genutzt wurde und zuletzt mit 180 Flüchtlingen vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak belegt war, seit Ende 2017 Geschichte. Aufgelöst wurde Ende Dezember 2018 auch die Unterkunft am Richterweg; dort waren in der Spitze 60 Personen untergebracht. In der Künkelinstraße 34 gab’s von Oktober 2015 bis September 2016 Platz für 21 Menschen, in der Vorstadtstraße 4 von November 2015 bis Februar 2018 für 43 Personen. Im Bunk-Gebäude im Steinwasen waren von Januar 2016 bis Dezember 2018 maximal 120 Menschen untergebracht und in der Notunterkunft in der Berufschulturnhalle an der Olgastraße von September 2015 bis Juli 2016 insgesamt 92 Flüchtlinge. Im Wistuba-Gebäude in der Schorndorfer Straße 89 sind von Juni 2016 bis Juni 2017 in der Spitze 38 Menschen untergekommen. Als Ersatz für die Notunterkunft in der Haubersbronner Festhalle waren von April 2016 bis August 2017 im Ort drei Wohnungen mit insgesamt 25 Flüchtlingen belegt.