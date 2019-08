Wirt zeigt Gast an Streit in Kneipe in Endersbach landet vor Gericht

Waiblingen/Weinstadt. Ein Streit in einem Endersbacher Lokal hat am Mittwoch vor Gericht geendet. Der Kneipenwirt hatte einen Gast wegen Körperverletzung angezeigt. Dieser stritt ab, dass er mit dem Streit angefangen und ihn verletzt habe. Die Versionen der beiden deckten sich nicht, auch Zeugen konnten wenig Klarheit in die Verhandlung bringen. Das Verfahren wurde eingestellt. Eine Geldstrafe von 1200 Euro muss der Angeklagte dennoch zahlen.