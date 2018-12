Wirtschaftlich desaströse Lage Remstalkellerei zieht die Reißleine

„Kein Kommentar“, erklärte Remstalkellerei-Geschäftsführer Peter Jung am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Stand heute werde er kein Statement abgeben. Der Inhalt des Mitgliederrundschreibens sei ja offenbar bekannt. Ob und wann die Remstalkellerei Stellung bezieht, mochte Jung nicht sagen. Jung hat am 1. August seine Tätigkeit als Geschäftsführer aufgenommen. Vor dem Hintergrund des Mitgliederrundschreibens, das eher einem Brandbrief gleicht, erscheint der überraschende Rücktritt des geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden Claus Mannschreck „aus persönlichen Gründen“ Mitte Oktober in einem ganz anderen Licht. Das Verhältnis zu Jung sei hervorragend gewesen, erklärten Mannschreck und Jung damals übereinstimmend. Doch die Zwischenbilanz, die Jung nach knapp vier Monaten im Amt über die Arbeit seiner Vorgänger vorlegt, ist vernichtend.

"Wirtschaftlich desaströse Lage"

In den vergangenen Wochen sei eine neue Bewertung der wirtschaftlichen Situation der Remstalkellerei vorgenommen worden, schreiben Geschäftsführer Peter Jung und die seit gut einem Jahr amtierende Vorständin für Finanzen und Verwaltung, Heike Schacherl, in dem Rundbrief. Das Bewertungsergebnis machten „einige Sofortmaßnahmen unabdingbar“. Die Remstalkellerei habe zwar „kein Liquiditätsproblem, jedoch befindet sie sich in einer wirtschaftlich desaströsen Lage und es müssen einige Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilität und weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden“.

Jahrgang 2016 abgeschrieben?

Aus Sicht der neuen Geschäftsführung muss der Jahrgang 2016 abgeschrieben werden. Die Weine können „weder in Sachen Qualität noch in Sachen Quantität (große Übermengen) als marktgerecht bezeichnet werden“. Aufgrund der verfehlten Absatz- und Umsatzerwartungen sei „eine Korrektur der vorläufigen Traubengeldauszahltungen der Jahrgänge 2014, 2015, 2016 und 2017 unabdingbar“. Nachdem schon im Geschäftsjahr 2017 das Traubengeld teilweise aus den Rücklagen gezahlt worden war, dreht die Genossenschaft ihren Mitglieder den Geldhahn vorläufig ganz ab. Und zwar bis Februar 2019, bis belastbare Zahlen vorliegen, wie viel Geld die Trauben wirklich wert waren. Schon heute liegt das Traubengeld der Remstalkellerei unter dem Durchschnitt der württembergischen Genossenschaften und gilt mit 7000 bis 8000 Euro pro Hektar als wirtschaftlich kaum auskömmlich. Zum Vergleich: Spitzengenossenschaften wie die Fellbacher Weingärtner zahlen das Doppelte und mehr. Die Remstalkellerei verliert deshalb seit Jahren Mitglieder und Rebflächen, weil sich die Wengerter anderweitig orientieren, sich selbstständig machen oder private Weingüter beliefern.