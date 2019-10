Wohngebiet Furchgasse in Schnait Baustart ist 2021 und die Erschließung wird teurer

„Die machen alles – und wir zahlen zum Schluss die Beträge“: Liegenschaftsamtsleiter Karlheinz Heinisch brachte es in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt, wie die Arbeitsteilung zwischen der Stadtverwaltung und der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH aussieht. Die Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg ist mit der Erschließung des neuen Wohngebiets Furchgasse am Schnaiter Ortsrand beauftragt worden, in dem Wohnraum für bis zu 150 Menschen entstehen soll.

Das Honorar für die LBBW-Tochter sowie die Erschließungskosten finanziert Weinstadt aus dem Verkauf der Bauplätze, was für die Stadt den Vorteil hat, das sie nicht ihren Haushalt belasten muss. Da es ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist, muss das Regierungspräsidium offiziell zustimmen. Die Genehmigung dazu will die Stadt nun einholen.

Bauplätze werden von 2020 an verkauft

Der Gemeinderat stimmte geschlossen für die Marschroute. Die Zahl der Wohnungen steht noch nicht fest, der Bebaungsplan wird schließlich nach Angaben der Stadt derzeit noch entwickelt. Nach heutigem Stand soll es im Bereich individueller Wohnungsbau rund 21 Einfamilienhäuser geben und beim Geschosswohnungsbau zwei Baufelder mit rund 20 Einheiten. Vorgesehen sind Gebäude mit zwei Vollgeschossen, teilweise mit Flachdach, teilweise mit Satteldach.