Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Wie Wohnraum vergeudet wird

Während in Waiblingen leerstehende Gebäude nicht systematisch erfasst werden, hat Schorndorf die Initiative ergriffen und sucht von sich aus nach Leerständen. Aber auch Schorndorf lässt lieber die Finger von einem Zweckentfremdungsverbot. Mit dem ließe sich sowohl der Leerstand verringern, wie auch die Umwidmung von knappem Wohnraum in teure Ferienwohnungen oder in Büros erschweren. Zuständig ist Stadtplanerin Sarah Mattes. Sie ist Flächenmanagerin für Wohnzwecke und erfasst derzeit leerstehende Gebäude – nicht aber einzelne Wohnungen. Auf die Frage, wie groß das Ausmaß des Leerstandes sei, antwortet Sarah Mattes: „Hoch.“ Wie hoch? „Sehr hoch.“ Im einstelligen Bereich?, fragen wir nach. Nein, eher eine dreistellige Zahl. Sie habe mit der Erfassung des Leerstandes erst angefangen. Die Statistik zählte 2018 in Schorndorf insgesamt rund 8500 Gebäude.

Vielleicht braucht ein Angehöriger die Wohnung eines Tages

Zurück aufs Land, hoch auf den Welzheimer Wald. Es gebe so viele Gründe, wieso die Nachbarn lieber ihre Wohnungen leerstehen lassen, als sie zu vermieten, erzählt die Frau. Sie will anonym bleiben, nicht anecken in ihrem kleinen Dorf. Sie fragt sich immer wieder, wie dermaßen viel leerstehender Wohnraum zur Wohnungsnot passt. Dass deren Eigentümer auf die Mieteinnahmen nicht angewiesen sind, liegt auf der Hand. Manche Nachbarn warteten vielleicht darauf, dass ein Familienangehöriger die Wohnung eines Tages brauchen könnte. Manche denken auch ans Alter. Eine Pflegerin aus Osteuropa könnte ein Zimmer benötigen. Doch manchen sei es schlicht zu lästig, die Wohnung zu vermieten. Sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht und wollen sich nicht mit fremden Mietern im Haus herumärgern.

Dass zahllose Wohnungen leerstehen, ist kein Phänomen auf dem Land. Auch in den Städten wie Waiblingen und Schorndorf kümmern sich Eigentümer nicht um Mieter, obwohl eine hohe Miete zu erzielen wäre. Weil sie’s nicht nötig haben, vermutet Rolf Gassmann, Vorsitzender des Mieterbundes Baden-Württemberg. Oder weil sie auf den Wertzuwachs des Wohnraums spekulieren, der bei einem Verkauf höher ist, wenn die Wohnung leersteht. Leerstand ärgert Gassmann. Vor allem, weil die Kommunen eine Handhabe dagegen hätten. Die Stadt Stuttgart hat bereits 2016 ein Zweckentfremdungsverbot beschlossen, greife aber nicht konsequent durch. In den Kommunen im Umland scheitern Verordnungen in den Gemeinderäten bisher meist an den bürgerlichen Fraktionen von der CDU über die FDP bis hin zu den Freien Wählern, die Front gegen solche Verordnungen machen.

Warum werden die Leerstände nicht erfasst?

Der Waiblinger Oberbürgermeister Hesky bringt die systematische Erfassung von Leerständen in den Geruch von „Schnüffelei“ und verweist auf den „enorm hohen Personalaufwand“, der eine komplette Erfassung der Leerstände erfordern würde.

Die Stadtplanerin Sarah Mattes hat sich in Schorndorf zunächst um Baulücken gekümmert, bevor sie jetzt leerstehende Wohnungen erfasst. Viele Grundstückseigentümer von ungenutzten Grundstücken seien froh gewesen, von der Stadt angesprochen zu werden, ist ihr Eindruck. Sie waren froh, dass die Stadt ihnen Hilfe anbot, was sie mit ihrem Grundstück anfangen können. Manchmal biss sie aber auch auf Granit. Gerade zerstrittenen Erbengemeinschaften fällt es schwer, aus ihrer Sackgasse umzukehren. Ein Einzelner kann alles blockieren. Auch bei den Leerständen versucht es Sarah Mattes im Guten. Sie spricht die Eigentümer an und fragt, woran ein Verkauf oder eine Vermietung scheitert. Wenn Vermieter schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht haben, bietet sie die Wohnrauminitiative der Caritas in der Region namens „Türöffner“ als Alternative an. Die Caritas mietet zusammen mit dem katholischen Dekanat den Wohnraum, übernimmt eine Mietgarantie und vermietet sie Menschen in schwierigen Lebenslagen weiter.

In Waiblingen bleibt es bei Appellen, beantwortete Andreas Hesky unsere Anfrage. Die Stadt gehe mit offenen Augen durch das Stadtgebiet und stelle fest, dass Gebäude nicht genutzt sind. „In diesen Fällen geschieht das ebenso, dass dann Kontakt aufgenommen wird und eine individuelle Ansprache des Eigentümers erfolgt.“ Systematisch erfolgt die Erfassung aber nicht. „Wie soll das funktionieren?“ ist Heskys Gegenfrage: „Nachts durch die Straßen gehen, nach dunklen Wohnungen und Gebäuden suchen? Nachbarn auffordern, vermeintliche Leerstände zu melden? Wasser- und Stromabnahmen prüfen - sofern datenschutzrechtlich zulässig?“ Und auch eine Zweckentfremdungsverordnung löse das Problem nicht, so Hesky. Sie könne sich auch als „zahnloser Tiger“ entpuppen.

„Das Verantwortungsbewusstsein der Eigentümer“

Hesky befürchtet den Eingriff in Eigentumsrechte. „Ich setze auf das Verantwortungsbewusstsein der Eigentümer, auf soziale Kontrolle, wie sie auch heute schon stattfindet, und den persönlichen Kontakt, der bisher in Waiblingen zu guten Ergebnissen führte, ohne damit sagen zu wollen, dass es nicht auch Einzelfälle gibt, die ärgerlich sind, weil sich nichts tut und Gebäude lange Zeit leerstehen.“

„Vielleicht passe ich ja nicht in dieses System“, sagt sich die Frau vom Welzheimer Wald. Wir unterhalten uns an ihrem Küchentisch darüber, wie viel Wohnraum der Mensch braucht. 46 Quadratmeter pro Kopf sind es in Deutschland, wie die Statistik ausweist. Sie schüttelt den Kopf. Und sie fragt sich, warum Menschen lieber einsam und allein in ihrem Haus hocken, statt mit anderen Leuten unter einem Dach zu leben. „Ich möchte jemand im Haus haben!"