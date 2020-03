Zum Welt-Down-Syndrom-Tag Beispiel aus Stetten: Selbstständig leben mit Trisomie 21

Die Behinderung war ein Schock für die Mutter

Seine Mutter Johanna Sojka (54) ist glücklich darüber, wie sich ihr Sohn entwickelt hat und sein Leben gestaltet. Sie war erst 24 Jahre alt, als Andreas zur Welt kam, die Behinderung war für sie ein Schock. „Man rechnet ja nicht damit. Die ersten Jahre waren eine große Herausforderung, da wir aufgrund seines Herzfehlers oft in der Klinik in Tübingen waren und Andi einige Operationen hatte.“ Andreas Sojka hat einen Herzschrittmacher, der jedoch nur im Notfall einspringt. „Ansonsten kann er alles machen und ist körperlich fit“, erzählt die Mutter. Eigentlich wollte die Krankenschwester Mathematik studieren. „Doch das war aufgrund von Andis Behinderung nicht möglich“, sagt sie. Als Kind war Andreas Sojka öfter in der Kurzzeitbetreuung der Diakonie Stetten, damit die Eltern auch Zeit für den ein Jahr jüngeren Bruder hatten. „Andi hat das damals schon sehr gefallen. Er wollte immer unter Kinder und nicht mit mir daheim sein“, sagt die 54-Jährige. „Als er elf Jahre war, kam die Diakonie Stetten dann auf uns zu, da ein Platz in einer Wohngruppe des Kinder- und Jugendbereichs frei war. Wir haben uns dafür entschieden, es auszuprobieren, obwohl es anfangs für mich sehr schwer war und ich mir nicht sicher war, ob es die richtige Entscheidung ist“, sagt Johanna Sojka. Ihr Sohn habe sich schnell in der Wohngruppe eingelebt, und für die Mutter war die Wohnmöglichkeit eine große Entlastung, so dass sie die Ausbildung zur Krankenschwester machen konnte.

Heute kommt Andreas Sojka noch regelmäßig an den Wochenenden nach Hause. Zudem freuen sich seine Eltern darüber, dass er eine Freundin gefunden hat: „Die beiden ergänzen sich sehr gut. Jessica ist sprachlich fit und unterstützt Andi hier, da er nicht so gut sprechen kann. Er hingegen gibt ihr viel Liebe und Zuwendung“. Johanna Sojka und ihr Mann hatten immer den Wunsch, dass ihr Sohn ein möglichst selbstständiges Leben führen kann. „Ich kann sagen, das haben wir für Andi erreicht. Er hat Freunde, fährt alleine in den Urlaub und hat einfach ein tolles soziales Umfeld. Außerdem versteht er sich gut mit seinem Bruder und dessen Frau. Das gibt uns Eltern Sicherheit für die Zukunft.“