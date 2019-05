Zwei knappe Niederlagen TVB-Trainer hadert mit fehlendem Spielglück

Auf der Rückfahrt aus Solingen hatte der Trainer ausreichend Zeit, sich Gedanken zu machen über die jüngsten Spiele – und gab sich tags darauf gleich wieder kämpferisch. „Wir dürfen das jetzt nicht zu einem grundsätzlichen Thema machen und nicht alles über den Haufen werfen.“ Was die Mannschaft derzeit leiste, sei hervorragend. „Wir müssen nur an Kleinigkeiten feilen, und irgendwann wird auch wieder das Spielglück zurückkehren.“ Gerade in engen Spielen entscheide das über Sieg und Niederlage – und der eine oder andere Pfiff der Schiedsrichter.

TVB sitzt auf Rang 14 fest

So war die Siebenmeter-Entscheidung zugunsten der Füchse, das gab hernach sogar der Gegner zu, eine äußerst gütige. Ob die Schiedsrichter Christoph Maier und Michael Kilp den finalen Angriff des TVB in Solingen unterbrechen mussten, weil sie ein Stürmerfoul von Dominik Weiß gesehen hatten, stellt Schweikardt zumindest infrage. „Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätten sie einfach weiterlaufen lassen.“ Andererseits hätte sich Weiß auch ein wenig cleverer verhalten und in die Lücke stoßen müssen, nachdem die Löwen versucht hatten, David Schmidt offensiver rauszunehmen. Der Gegner hatte offensichtlich den Stuttgarter Plan durchschaut, den starken Linkshänder in Position zu bringen. „Vielleicht hätte sich David auch mehr bewegen müssen“, so Schweikardt.

Nach der dritten vermeidbaren Niederlage in Folge – auch gegen Leipzig war mehr drin – sitzt der TVB auf Rang 14 fest. Die vier Punkte, die zu Platz neun fehlen, waren möglich. „Wir möchten Ergebnisse liefern, und deshalb ist das für uns extrem bitter“, sagt der Trainer.

Auf mehr Fortune hofft der TVB an diesem Donnerstag (19 Uhr) in der Scharrena. Mit einem Sieg gegen den Elften TSV GWD Minden überholte er nicht nur den Gegner in der Tabelle, sondern hätte den ersehnten Punkterekord in der ersten Liga geknackt.