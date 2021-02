Die Stadt Winnenden tut etwas für den Klimaschutz – das stimmt schon. Aber mit dem, was Winnenden tut, kann es sich nicht brüsten. Dass die Stadtverwaltung sich in 19 (!) Jahren der Klimaneutralität annähern will, und dies durch eine Unterschrift bekundet, ist irgendwie nett, es ist auch nicht verkehrt, aber es ist nicht sonderlich ehrgeizig und es provoziert schon die Frage: Sieht so eine Herzensangelegenheit aus?

Fragwürdig an der neuesten Presseerklärung der Stadt ist aber auch die