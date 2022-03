Neun Tage lang durfte ich die Ukraine hautnah erleben. Durfte Menschen zwischen Krakowez an der polnischen Grenze und dem Norden Kiews in Sichtweite russischer Panzer begegnen. Viele Begegnungen haben es nicht in die Zeitung geschafft, weil wir uns in der Redaktion für andere Texte entschieden haben. Trotzdem sind auch die kleinen Geschichten es wert, erzählt zu werden:

Krakowez, das Grenzdorf

Sie sind alle gekommen: mit Autos, Fahrrädern, zu Fuß. Rocker, Priester, Studenten,